Burkina Faso : Discussions pour la nomination d'un président par intérim

OUAGADOUGOU, 14 octobre (Reuters) - Les responsables militaires, partis politiques et représentants de la société civile du Burkina Faso devaient entamer vendredi des pourparlers en vue de désigner un nouveau président par intérim et adopter une charte de transition.

Quelque 300 délégués se réuniront pendant deux jours dans la capitale, Ouagadougou, afin de définir les grandes lignes d'un plan de retour à l'ordre constitutionnel, deux semaines après un nouveau coup d'État dans ce pays d'Afrique occidentale.

Le capitaine qui a mené le coup d'État du 30 septembre, Ibrahim Traoré, sera probablement nommé à la tête du gouvernement intérimaire du Burkina Faso.

Dans ses déclarations, il s'est engagé à respecter un calendrier de transition démocratique pour rétablir l'ordre constitutionnel d'ici juillet 2024.

Par ailleurs, la charte de transition proposée par la nouvelle junte est alignée sur la précédente et stipule que le président par intérim ne pourra pas se présenter aux élections présidentielle, législatives et municipales marquant la fin de son mandat. (Reportage d'Anne Mimault et Thiam Ndiaga, Rédigé par Sofia Christensen, version française Dina Kartit, édité par Sophie Louet)