Burkina Faso: Au moins 70 civils tués dans l'attaque d'un village début novembre

DAKAR (Reuters) - Au moins 70 civils, essentiellement des enfants et des personnes âgées, ont été tués dans l'attaque d'un village du nord du Burkina Faso le 5 novembre, a déclaré lundi le parquet burkinabé. Des assaillants non identifiés ont attaqué le 5 novembre le village de Zaongo dans la région du Centre-Nord, tuant des habitants et incendiant des habitations. Une équipe d'enquêteurs dépêchée sur place samedi a fait état d'au moins 70 morts. La plupart des victimes étaient des enfants et des personnes âgées, a dit le parquet dans un communiqué. Le nombre exact de personnes tuées, blessées ou disparues n'est pas encore établi, a-t-il ajouté. Les auteurs de ces "atrocités" ne sont pas identifiés et l'enquête se poursuit, a déclaré le parquet. L'Union européenne a appelé dimanche le Burkina Faso à faire toute la lumière sur l'attaque de ce village qui, selon elle, a coûté la vie à "près d'une centaine de civils". Avec le Mali et le Niger voisins, le Burkina Faso est en proie depuis des années aux violences de groupes armés islamistes qui ont fragilisé les pouvoirs en place. Ces trois pays sont désormais dirigés par des juntes militaires à la suite de coups d'Etat successifs depuis 2020. (Rédigé par Sofia Christensen, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)