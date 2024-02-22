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Bureau Veritas : CA 2023 de 5,87 MdsE, +8,5% sur une base organique

Bureau Veritas : CA 2023 de 5,87 MdsE, +8,5% sur une base organique

22 février (Reuters) - Bureau Veritas SA:

* CA DE 5 867,8 MILLIONS D'EUROS EN 2023, EN HAUSSE DE 8,5 % SUR UNE BASE ORGANIQUE ET DE 3,8 % EN DONNÉES PUBLIÉES

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2023 AJUSTÉ DE 930,2 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 3,1 % PAR RAPPORT À 902,1 MILLIONS D'EUROS EN 2022

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2023 ATTEINT 15,9 %, EN BAISSE D'ENVIRON 10 PTS DE BASE EN DONNÉES PUBLIÉES, ET EN HAUSSE DE 20 PTS DE BASE SUR UNE BASE ORGANIQUE, À 16,2 %

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* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2023 DE 503,7 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 7,9 % PAR RAPPORT À 466,7 MILLIONS D'EUROS EN 2022

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ 2023 DE 574,7 MLNS D'EUROS (BÉNÉFICE NET AJUSTÉ DE 1,27 EURO PAR ACTION) EN HAUSSE DE 7,6 % PAR RAPPORT À 533,9 MLNS D'EUROS EN 2022

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 659,1 MILLIONS D'EUROS (11 % DU CA), EN HAUSSE DE 0,3 % PAR RAPPORT À 2022 ET DE 5,5 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 0,83 EURO PAR ACTION3, EN HAUSSE DE 7,8 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, PAYABLE EN NUMÉRAIRE

* RATIO DETTE NETTE AJUSTÉE/EBITDA2 EN REPLI À 0,92X AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRE 0,97X LORS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

* PERSPECTIVES: CROISSANCE ORGANIQUE MODÉRÉE À ÉLEVÉE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

* PERSPECTIVES: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN AMÉLIORATION À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* PERSPECTIVES: DES FLUX DE TRÉSORERIE À UN NIVEAU ÉLEVÉ, AVEC UN TAUX DE CONVERSION DU CASH SUPÉRIEUR À 90 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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