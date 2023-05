Burberry chute en Bourse, rebond en Chine mais faiblesse aux US

LONDRES (Reuters) - Burberry a publié jeudi un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux prévisions, porté par un rebond sur le principal marché du groupe de luxe, la Chine, mais la faiblesse persistante des Etats-Unis inquiétait les investisseurs. A la Bourse de Londres, le titre du groupe reculait de plus de 5% dans la matinée et était en passe d'accuser son repli journalier le plus important depuis mars 2022. Au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er avril, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 16%, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 14%, selon un consensus fourni par l'entreprise. Les ventes en Chine, qui représente 30% de l'activité du groupe, ont progressé de 13%. Le directeur général, Jonathan Akeroyd, a déclaré que les performances financières étaient soutenues par la reprise en Chine continentale et par les "bons progrès" réalisés par les principaux articles de maroquinerie et vêtements d'extérieur de Burberry. Toutefois, le marché américain continue de constituer un point faible, avec des ventes en baisse de 7% au quatrième trimestre. "Il y a des difficultés en ce moment", a reconnu Jonathan Akeroyd auprès des journalistes, évoquant un fléchissement de la demande sur les produits d'entrée de gamme, comme les baskets, les chapeaux et les ceintures. "Nous pensons qu'il y aura une reprise au cours du second semestre", a-t-il toutefois déclaré. Burberry a maintenu ses objectifs pour 2024 et à moyen terme, tout en déclarant être "conscient de l'environnement macroéconomique et géopolitique". Les résultats de Burberry font suite à la première collection du directeur créatif Daniel Lee lors de la semaine de la mode de Londres en février, ainsi qu'au lancement d'un nouveau logo et d'une nouvelle campagne. (Reportage Suban Abdulla, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)