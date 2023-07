Burberry: CA en hausse au T1 avec la poursuite de la reprise en Chine

LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique de luxe Burberry a annoncé vendredi une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable au premier trimestre, en ligne avec les attentes, grâce notamment à la poursuite de la reprise en Chine, son principal marché. Les ventes en Chine continentale ont augmenté de 46%, reflétant la fin des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en 2022. Les ventes en Europe ont progressé de 17%, aidées par la forte demande des touristes américains et du Moyen-Orient, en particulier dans les destinations où les voyageurs bénéficient de systèmes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). "Je pense que le tourisme (en Europe) a augmenté de 53%", a déclaré Ian Brimicombe, directeur financier par intérim, en précisant que les touristes venaient principalement des Etats-Unis, du Moyen-Orient et d'autres pays d'Asie, à l'exception de la Chine. Le marché américain reste toutefois un point faible pour Burberry, avec des ventes trimestrielles en baisse de 8%, globalement conformes avec le trimestre précédent. Le groupe contine d'enregistrer des résultats positifs dans les domaines de la mode et de la maroquinerie, a déclaré son directeur général Jonathan Akeroyd. Jonathan Akeroyd s'est également dit enthousiasmé par les produits de son nouveau directeur de création, Daniel Lee, qui arriveront dans les magasins en septembre. Daniel Lee, qui a rejoint la société en septembre, a dévoilé sa première collection lors de la Semaine de la mode de Londres en février. Le titre Burberry s'octroyait 0,38% à la Bourse de Londres vendredi à 08h05 GMT. (Reportage Suban Abdulla et Paul Sandle, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)