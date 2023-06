Bunge et Viterra vont fusionner pour former une puissance agro-industrielle de 34 Mds$

CHICAGO (Reuters) - Le négociant de céréales américain Bunge et la compagnie canadienne de commerce de grains Viterra, soutenue par Glencore, fusionnent pour créer un géant du commerce agricole d'environ 34 milliards de dollars (31,50 milliards d'euros), ont annoncé les entreprises mardi. Cette opération, qui rapproche Bunge de ses principaux rivaux Archer-Daniels-Midland et Cargill, fera probablement l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités de réglementation. Les actionnaires de Viterra recevront environ 65,6 millions d'actions Bunge, d'une valeur d'environ 6,2 milliards de dollars, et environ 2 milliards de dollars en numéraire. Ils détiendront 30% de la société combinée après la clôture de l'opération prévue pour la mi-2024, et environ 33% après l'achèvement du plan de rachat. Bunge prendra également en charge 9,8 milliards de dollars de la dette de Viterra, selon le communiqué. L'équipe de direction de Bunge, menée par le directeur général Greg Heckman qui a pris la tête de l'entreprise en 2019 alors qu'elle était elle-même une cible de rachat, supervisera l'entité combinée. (Reportages Karl Plume à Chicago, Anirban Sen à New York, Arunima Kumar et Mrinalika Roy à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)