Bundesliga : Wolfsburg leader

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Wolfsburg reçu 3/3 en ce début de saison. Troisième victoire en autant de matchs de Bundesliga cet après-midi sur sa pelouse face au Red Bull Leipzig 1 buts à 0. Après un début de match timide et imprécis des deux côtés, ce sont finalement les locaux qui se sont signalés les premiers. Les hommes de Mark Van Bommel ont alors attendu la seconde période pour s'offrir la seule réalisation du match. Et c'est le Français Jérôme Roussillon qui ouvre le compteur après avoir repris victorieusement un ballon dévié par la défense (52'). Les visiteurs ont alors tenté de réagir, mais sans succès et obtiennent leur deuxième revers de la saison. Au contraire de leur adversaire qui eux pointent en tête du classement à l'issue de la troisième journée. Leipzig, lui n'est classé que 10e.