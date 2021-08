Bundesliga : Wolfsburg enchaîne, Dortmund cale

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

La deuxième journée de Bundesliga s'est poursuivie cet après-midi avec le deuxième succès en deux matchs du VfL Wolfsburg. Les Loups sont allés arracher la victoire sur la pelouse du Hertha Berlin (2-1) grâce à Baku (74') et Nmecha en fin de match (88'), alors que Lukebakio avait ouvert le score pour les Berlinois (60'). Dans le même temps, le Borussia Dortmund a chuté à Fribourg (1-2). Après les réalisations de Grifo (6') et Sallai (53') pour les Fribourgeois, le but contre son camp de Keitel (59') n'aura pas suffi à sauver le BVB, auteur d'une prestation décevante. Le promu Bochum a enregistré sa première victoire de la saison face à Mayence (2-0). Enfin, Francfort et Augsburg se sont neutralisés (0-0), tout comme Greuther Furth et Arminia Bielefeld (1-1).