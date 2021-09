Bundesliga : les premiers résultats de la quatrième journée

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette quatrième journée de championnat de Bundesliga en Allemagne, le Borussia Dortmund réussi à enchaîner une deuxième victoire d'affilée (3-4) contre le Bayer Leverkusen. Encore et toujours grâce à un Erling Haaland plus que décisif. Auteur d'un double, dont un pénalty, et d'une passe décisive, le jeune prodige norvégien confirme son état de forme. De l'autre côté, Hoffenheim s'est incliné logiquement face à Mayence (0-2). Wolfsburg, leader actuel au classement, a battu Greuther Furth, 0-2, l'Union Berlin n'a pas sur faire mieux que match nul contre Augsburg (0-0) et Fribourg a concédé le nul à la dernière minute contre Cologne à cause d'un but contre-son-camp de Rafael Czichos (1-1). La prochaine rencontre est ce soir avec le Bayern Munich, champion en titre, qui se déplace sur le terrain du RB Leipzig.