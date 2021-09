Bundesliga : Les joueurs de Fribourg toujours invaincus

par Adrien Verger (iDalgo)

Deux matchs de Bundesliga se jouaient ce dimanche en Allemagne à l'occasion de la 6e journée. A 15h, Bochum recevait Stuttgart au Vonovia Ruhrstadion. Le 17e contre le 13e. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) avec notamment un but refusé pour Stuttgart à cause d'une main. Bochum enchaîne son 4e matchs de suite sans succès, dont 3 défaites. L'autre match opposait Fribourg, surprenant 5e, et Augsburg, 15e. Les locaux de Fribourg n'ont pas eu de mal pour s'imposer avec trois buts marqués en première mi-temps. Les hommes de Streich restent invaincus cette saison. Au classement, le Bayern est leader avec 16 points devant Leverkusen, Wolfsburg et le Borussia Dortmund.