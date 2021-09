Bundesliga : Leipzig facile, Dortmund chute !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Leipzig n'a pas fait de détails cet après-midi à domicile contre le Herta Berlin en s'imposant 6 buts à 0. N'kunku a notamment inscrit un doublé (16'/70').

Hoffenfeim s'est également imposé facilement contre Wolfsburg sur le score de 3 buts à 1.

Dans les autres rencontres, Francfort et Cologne se sont quittés sur un match nul 1 - 1 et l'Union Berlin s'est défait de l'Arminia Bielefeld sur la plus petite des marges (1 - 0).

Et la surprise de cet après-midi, c'est la défaite du Borussia Dortmund 1 but a 0 contre le Borussia Monchengladbach. C'est Zakaria qui a permis à son équipe de prendre la tête juste avant la mi-temps (37') et de conserver cet avantage. Les visiteurs ont même été réduits à 10 après l'exclusion de Dahoud (40'). Au classement, Dortmund tombe à la quatrième place.