Bundesliga : Leipzig étrille Stuttgart

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En ouverture de la deuxième journée de Bundesliga, le RB Leipzig a écrasé le VfB Stuttgart (4-0) à la Red Bull Arena. Les Saxons ont outrageusement dominé la rencontre, et ce dès le coup d'envoi. Juste avant la mi-temps, le Hongrois Szoboszlai a ouvert le score pour les siens (38'). Après la pause, les hommes de Jesse Marsch ont accéléré par l'intermédiaire de Forbserg (46') et Szoboszlai qui s'est offert un doublé (52'). Les Rouges ont tenté de réagir, mais ils se sont montrés dominés au milieu de terrain et trop limites dans la transmission du ballon. Déjà passeur sur le but de son coéquipier suédois, Andre Silva a aggravé le score sur penalty (65'). Le RBL signe sa première victoire cette saison en Bundesliga après sa défaite face à Mayence la semaine dernière (0-1).