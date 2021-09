Bundesliga : le résumé de la première partie de la journée 5

par Jerome Vinette (iDalgo)

La cinquième journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec la rencontre entre le champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich, qui a écrasé le VfL Bochum, 7-0, à l'Allianz Arena, notamment grâce à un doublé de Joshua Kimmich. Augsburg s'est imposé dans la douleur, 1-0, face à Monchengladbach, avec un but crucial signé Florian Niederlechner (80e). Ensuite, aucune autre équipe allemande n'est parvenu à s'imposer en championnat aujourd'hui : le club du Mainz 05 sort d'un nul frustrant, 0-0, contre Fribourg. Hoffenheim n'a pas trouvé la solution face à Arminia Bielefeld (0-0). Enfin, le RB Leipzig et Cologne se sont neutralisés et la rencontre s'est soldée sur un score de parité, 1-1. La journée se poursuivra demain avec le Bayer Leverkusen qui affrontera Stuttgart à l'extérieur (15:30). Le Borussia Dortmund d'Erling Haaland recevra l'Union Berlin au Iduna Park (17:30).