Bundesliga : le Borussia Dortmund se balade face à l'Union Berlin

par Jerome Vinette (iDalgo)

Ce dimanche, le Borussia Dortmund recevait l'Union Berlin au Iduna Park. Un match qui s'est soldé sur une large victoire, 4-2, de Dortmund, encore une fois grâce à un Erling Haaland en feu. Le jeune prodige norvégien est l'auteur d'un nouveau doublé (24e et 83e). Il rejoint à présent Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs en Bundesliga avec 7 réalisations. Raphaël Guerreiro a ouvert le score pour le Borussia avec une demi-volée tendue qui termine en pleine lucarne opposée (10e). A 3-0, Dortmund a relâché sa vigilance, laissant ainsi des espaces qui ont profité aux Berlinois. Max Kruse (57e) et Andreas Volgsammer réduisent un peu la marge (3-2, 81e). On pense alors à une incroyable remontée des visiteurs mais Haaland met un terme à cet espoir en inscrivant le dernier but de la partie dans la foulée. Le BvB revient à un point du leader actuel, le Bayern Munich.