Bundesliga : Le Bayern sombre à Bochum !

Bundesliga : Le Bayern sombre à Bochum !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Quatre jours après leur défaite surprise en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich s'est incliné aujourd'hui à Bochum dans le cadre de la 22e journée de Bundesliga (3 - 2). Malgré une nette domination dans le jeu, les Munichois se sont heurtés au réalisme impressionnant du VFL. Troisième défaite de rang pour la formation de Thomas Tuchel qui a désormais huit points de retard sur le Bayer Leverkusen, leader du championnat. Rencontre spectaculaire entre Fribourg et l'Eintracht Francfort qui se sont séparés sur un score de parité (3 - 3). Gregoritsch a marqué le but de l'égalisation dans les derniers instants de la partie (90'). Francfort reste sixième (33 pts) et Fribourg huitième (29 pts).