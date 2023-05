Bundesliga : Le Bayern sacré devant Dortmund, l'Union Berlin en Ligue des Champions

Bundesliga : Le Bayern sacré devant Dortmund, l'Union Berlin en Ligue des Champions













par Milo Langro (iDalgo) La Bayern Munich réussit l'improbable et remporte une nouvelle fois le championnat d'Allemagne ! Mis sur la bonne voie par Kingsley Coman dès l'entame du match (1-0, 8'), les hommes de Thomas Tuchel se sont faits peur lorsque Dejan Ljubicic égalisait (1-1, 81') les privant donc d'un nouveau titre. Mais c'est le jeune Jamal Musiala qui est venu délivrer tout un stade en fin de match (2-1, 89'), permettant ainsi au Bayern de repasser devant Dortmund au classement. Ces derniers peuvent avoir des regrets au terme de cette journée. À domicile, les hommes en jaune recevaient Mayence, neuvième du classement. S'ils s'imposaient, ils étaient certains d'être couronnés pour la première fois depuis 2012. Mais ce sont bien les visiteurs qui ont ouvert le score grâce à Andreas Hanche-Olsen (0-1, 15'). Karim Onisiwo va même doubler leur avance (0-2, 24') quelques minutes plus tard. Malgré un autre état d'esprit en seconde période, les joueurs de Dortmund ne réussiront qu'à revenir à égalité (2-2) en fin de match, voyant une nouvelle fois le Bayern Munich sacré juste devant eux. L'Union Berlin a quant à lui réalisé la belle opération de cette dernière journée en s'imposant sur le plus petit des scores (1-0) contre le Werder Breme et se qualifiant ainsi en Ligue des Champions la saison prochaine.