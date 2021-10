Bundesliga : Le Bayern piégé par Francfort

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le Bayern a concédé sa première défaite de la saison en championnat face à Francfort (1-2) à l'Allianz Arena de Munich dans le cadre de la septième journée de Bundesliga. Les Bavarois ont pourtant dominé la partie de la tête et des épaules, et ont logiquement ouvert le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Gorretzka (29'). Les Aigles ont répliqué dans la foulée sur coup de pied arrêté avec le coup de tête d'Hinteregger (32'). Les Munichois ont tenté de reprendre l'avantage par tous les moyens, mais Trapp avait réponse à tout dans les cages de l'Eintracht. Dans les dix dernières minutes de jeu, Kostic a profité d'un excellent service de Sow pour offrir la première victoire de la saison aux siens (83'). Le Champion d'Allemagne ne conserve qu'une petite longueur d'avance sur Dortmund et Fribourg, avant de peut-être se faire rejoindre par le Bayer Leverkusen ce soir.