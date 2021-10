Bundesliga : Le Bayern Munich sans pitié

par Adrien Verger (iDalgo)

A l'occasion de la 8e journée de Bundesliga, le Bayern Munich se déplaçait à Leverkusen pour un choc entre le 2e et le 3e. Mais le suspense n'a pas duré longtemps. Dès la 4e minute, Lewandowski venait tromper le gardien du Bayer sur une offrande du Français Upamecano. Le Polonais doublait la mise 25 minutes plus tard avant que Muller, puis Gnabry par deux fois ne viennent porter le score à 5-0 à la mi-temps. Leverkusen tentait de réagir en seconde période, grâce à Schick notamment qui marquait à la 55e mais c'est bien le Bayern qui aurait pu aggraver le score sans un superbe arrêt du gardien en fin de match. Les Bavarois reprennent les commandes du championnat, avec 19 points, devant Dortmund et Leverkusen.