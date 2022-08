Bundesliga : Le Bayern Munich écrase Francfort

par Romain Strozza (iDalgo)

Large victoire du Bayern Munich contre l'Eintracht Francfort (6-1) pour la première journée de Bundesliga ce vendredi. Les Munichois ont fait le travail en première période en inscrivant cinq buts par cinq joueurs différents. Kimmich a ouvert le score avant que Pavard ne double la mise. C'est ensuite la nouvelle recrue Mané qui a marqué le troisième but, rapidement suivi par Musiala et Gnabry avant la pause. Francfort a bien tenté de réagir après la mi-temps, inscrivant un but par l'ancien Nantais Kolo Muani mais les Munichois ont marqué un sixième but par Musiala, auteur d'un doublé. Les joueurs de Julian Nagelsmann commencent tambour battant cet exercice.