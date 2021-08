Bundesliga : L'Union Berlin enfonce le Borussia Mönchengladbach

par Martin Schmuda (iDalgo)

L'Union Berlin a signé sa première victoire de la saison en s'imposant face au Borussia Mönchengladbach (2-1) au Stadion An der Alten Försterei dans le cadre de la troisième journée de Bundesliga. Ce sont pourtant les Poulains qui ont dominé la majeure partie de la rencontre, mais ce sont les Hommes en Fer qui ont pris l'avantage en première mi-temps grâce aux réalisations de Niko Giesselmann (22') et Taiwo Awoniyi (41'). Après la pause, Gladbach a continué de se casser les dents sur la défense berlinoise et devait s'en remettre à des frappes de loin, sans succès. Jonas Hoffmann a profité d'un contre favorable pour réduire l'écart (90+1'), en vain. Les hommes d'Adi Hütter concèdent une deuxième défaite de suite et attendent toujours de trouver le chemin de la victoire.