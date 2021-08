Bundesliga : Dortmund démarre en trombe face à Francfort

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la première journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a étrillé l'Eintracht Francfort (5-2) au Signal Iduna Park. Les Schwarz-Gelben prenaient le meilleur départ, et Reus a conclu une belle percée de Haaland pour ouvrir le score (24'). Le but contre-son-camp de Passlack (27') a maintenu les Aigles en vie sans pour autant inverser la tendance. Le buteur norvégien a ensuite servi Hazard qui redonnait l'avantage aux siens (32'), avant qu'il ne débloque son compteur avec une frappe somptueuse (34'). Reus a vu son doublé refusé par le VAR (40'), mais malgré ça, les Borussen ont repris de plus belle après la pause. Haaland a délivré une troisième passe décisive en faveur de Reyna (58'), avant d'enfoncer le clou (70') au grand dam de Kevin Trapp, impuissant. Le sursaut d'orgueil de Hauge (86') est arrivé bien trop tard pour l'Eintracht. Face à une formation qui a fini dans le Top 5 l'an passé, Dortmund envoie un message fort à ses concurrents.