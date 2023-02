Bullard (Fed) plaide pour une inflation sous contrôle dès cette année

(Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) doit ramener l'inflation sur une trajectoire durable vers son objectif de 2% cette année au risque de se retrouver dans la situation des années 1970 lorsque les taux d'intérêt ont dû être relevés à plusieurs reprises, a déclaré mercredi le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard. "Si l'inflation ne commence pas à baisser, on risque de reproduire (la situation) des années 1970 où l'on a mis 15 ans à batailler contre l'inflation", a-t-il déclaré à la chaîne CNBC. "... C'est la raison pour laquelle j'ai dit soyons clairs dès à présent, maîtrisons l'inflation en 2023 et c'est le bon moment pour lutter contre l'inflation car le marché du travail est toujours solide", a-t-il ajouté. James Bullard a également réitéré son plaidoyer en faveur d'un objectif des taux des "fed funds" compris entre 5,25% et 5,5%, un niveau qu'il juge suffisant pour juguler l'inflation. La banque centrale américaine doit publier à 19h00 GMT le compte rendu de sa réunion de politique monétaire qui s'est tenue le 31 janvier et le 1er février. Les investisseurs espèrent que ces "minutes" fourniront des indices sur la teneur des débats au sein de la Fed sur le nombre de hausses de taux d'intérêt supplémentaires à venir alors que les derniers indicateurs macroéconomiques montrent une économie toujours dynamique. (Reportage Lindsay Dunsmuir; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)