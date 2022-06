Bullard (Fed) juge possible "un atterrissage en douceur" de l'économie aux USA et en Europe

17 juin (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) disposent toutes deux d'une crédibilité suffisante pour juguler l'inflation sans provoquer une profonde récession comme cela s'est produit il y a 40 ans, a déclaré vendredi le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard.

"La désinflation (ralentissement de la hausse des prix) de Volcker a coûté cher, mais elle n'était pas crédible au départ - Volcker devait gagner en crédibilité", a-t-il déclaré lors du Forum d'été de la Barcelona School of Economics, faisant référence à l'ancien président de la banque centrale américaine, Paul Volcker, décédé en 2019.

Dans les années 1980, alors que les Etats-Unis font face à une inflation record, Paul Volcker décide de relever les taux d'intérêt de manière drastique, provoquant une crise économique et une montée en flèche du chômage.

"La Fed et la BCE ont une crédibilité considérable, ce qui suggère qu'un atterrissage en douceur est possible aux Etats-Unis et dans la zone euro si le passage à la phase post-pandémique est bien exécuté", a assuré James Bullard. (Reportage Ann Saphir; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)