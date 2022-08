Bulgarie: Le président convoque des élections anticipées le 2 octobre et nomme un cabinet intérimaire

SOFIA (Reuters) - Le président bulgare Rumen Radev a fixé lundi au 2 octobre la date de la quatrième élection parlementaire du pays en moins de deux ans, après la chute en juin du gouvernement de coalition du Premier ministre réformateur Kiril Petkov.

Rumen Radev a également nommé l'ancien ministre du Travail Galab Donev à la tête d'un cabinet intérimaire qui sera en place à partir du 2 août. Le président présentera mardi les priorités du nouveau gouvernement, a indiqué son bureau dans un communiqué.

La nomination de Galab Donev, conseiller présidentiel sur les politiques sociales, est considérée comme un signe que la protection des ménages contre la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires sera une priorité pour l'administration intérimaire.

Cela pourrait impliquer des efforts pour renouveler les importations de gaz russe ainsi que le rétablissement des relations diplomatiques avec Moscou, tendues sous le gouvernement de Kiril Petkov.

Son gouvernement, qui s'était engagé à lutter contre la corruption généralisée et à critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a été renversé par un vote de défiance six mois seulement après son entrée en fonction.

Depuis lors, trois tentatives pour obtenir une majorité pour un nouveau gouvernement ont échoué, aggravant la crise politique qui pourrait mettre en péril des milliards d'euros d'aide au redressement versée par l'UE et faire dérailler les plans du pays des Balkans pour adopter l'euro à partir de 2024.

Les sondages d'opinion montrent que les nouvelles élections risquent d'aboutir à une nouvelle fracture du parlement, le parti centriste PP de Kiril Petkov étant au coude à coude avec le parti de centre-droit GERB de l'ancien Premier ministre Boyko Borissov.

Les sondages montrent également pour l'instant que les partis de la coalition sortante de Kiril Petkov ont peu de chances de former une nouvelle majorité et indiquent une augmentation du soutien aux partis nationalistes et pro-russes.

(Reportage Tsvetelia Tsolova; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)