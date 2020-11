Budget de l'UE : Réunion jeudi entre Hongrie et Pologne

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki rencontrera jeudi à Budapest son homologue hongrois Viktor Orban pour discuter du veto que les deux pays ont opposé à l'adoption du projet de budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, a déclaré mardi un porte-parole à Varsovie.

Pologne et Hongrie ont bloqué plus tôt ce mois-ci l'adoption du projet de budget pluriannuel de l'UE et du plan de relance destiné à aider les pays du bloc à se remettre des effets de la crise sanitaire du coronavirus, en raison du conditionnement de l'aide au respect de l'état de droit.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a annoncé sur Twitter la rencontre prévue entre Morawiecki et Orban, déclarant que le principal thème à l'ordre du jour serait "les négociations en cours sur le budget de l'Union européenne".

Jeudi dernier, les Vingt-Sept ont décidé de se donner davantage de temps pour sortir de l'impasse sur cette question. Varsovie et Budapest ont dit vouloir un nouveau compromis.

(Alan Charlish; version française Jean Terzian)