BT2i et JVGroup annoncent leur rapprochement sous l’impulsion de Tikehau Capital

21 juin (Reuters) - Tikehau Capital SCA: * BT2I ET JVGROUP ANNONCENT LEUR RAPPROCHEMENT SOUS L'IMPULSION DE TIKEHAU CAPITAL, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DES DEUX ENTREPRISES * LE NOUVEL ENSEMBLE ENTEND RÉALISER UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PRÈS DE 100 MILLIONS D'EUROS EN 2024 AVEC UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE SES ACTIVITÉS DANS LES DOMAINES AÉRONAUTIQUES, SPATIAUX ET MILITAIRES * CETTE OPÉRATION INTERVIENT APRÈS L'ENTRÉE AU CAPITAL DE TIKEHAU CAPITAL EN TANT QU'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DANS BT2I ET JVGROUP AU COURS DE CES 12 DERNIERS MOIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)