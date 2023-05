BT va réduire ses effectifs de 55.000 emplois d'ici 2030

LONDRES (Reuters) - Le premier opérateur britannique de télécommmunications BT Group a annoncé jeudi qu'il allait réduire ses effectifs à hauteur de 55.000 emplois d'ici 2030 afin de simplifier sa structure. L'annonce intervient alors que le groupe a fait état d'une hausse de 5% de son Ebitda ajusté pour l'exercice clos fin mars. "Cette année, nous avons connu une croissance en pro forma à la fois sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda pour la première fois en six ans", a déclaré le directeur général Philip Jansen cité dans un communiqué. "En continuant à déployer le réseau fibre, à numériser notre façon de travailler et à simplifier notre structure, d'ici la fin des années 2020, BT Group s'appuiera sur une main-d'oeuvre beaucoup moins nombreuse et sur une base de coûts considérablement réduite", a-t-il ajouté. Pour le nouvel exercice, BT s'attend à enregistrer une croissance en pro forma sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda. A la Bourse de Londres, l'action BT plongeait de plus de 9% dans les premiers échanges. BT a reconnu que son flux de trésorerie normalisé annuel était ressorti dans le bas de la fourchette de prévision en raison d'une hausse des dépenses d'investissement, notamment dans sa filiale Openreach. (Reportage Paul Sandle; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)