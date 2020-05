BT chute en Bourse après la suspension du dividende

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'acteur majeur des télécommunications britannique BT a suspendu jeudi et ce jusqu'en 2021/22 le versement d'un dividende, parmi le plus élevé de la Bourse de Londres, et a retiré ses perspectives financières suite à la pandémie de coronavirus.

L'entreprise estime que les économies ainsi générées devraient lui permettre de traverser la crise financière attendue.

BT a également annoncé la mise en place d'un programme de modernisation sur 5 ans, le même jour où ses concurrents Telefonica et Liberty Global ont fait part de la fusion de leurs unités britanniques pour renforcer leurs poids sur le marché.

Ce programme, qui va coûter 1,3 milliard de livres (1,5 milliard de d'euros), produira des bénéfices bruts annualisés de 2 milliards de livres d'ici mars 2025.

"Bien sûr, nos activités sont impactées par le COVID-19, mais nous n'en connaîtrons clairement l'ampleur qu'au fur et à mesure de la découverte des conséquences économiques sur les 12 prochains mois", a déclaré le directeur général Philip Jansen. "Pour le moment, en raison du COVID-19, BT ne fournit pas de perspectives financières pour 2020/21".

BT a déclaré jeudi travailler au déploiement de son réseau de fibre optique avec un objectif de 20 millions de logements connectés d'ici le milieu ou la fin des années 2020, à condition d'obtenir les autorisations nécessaires.

BT, qui a déclaré que ses résultats pour 2019/20 étaient conformes aux attentes, perdait 9,6% en fin de matinée à la Bourse de Londres.

