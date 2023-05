Bruxelles vise des sociétés chinoises dans un projet de sanctions contre la Russie, selon des sources

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a proposé de mettre sur liste noire plusieurs entreprises chinoises et de limiter les exportations vers des pays considérés comme impliqués dans le contournement des sanctions imposées à la Russie. Les 27 pays membres de l'UE, qui doivent tous être d'accord pour que de nouvelles sanctions soient adoptées, auront une première discussion mercredi sur la proposition de la section de politique étrangère de la Commission européenne, ont indiqué lundi plusieurs sources diplomatiques. La proposition se concentre sur la lutte contre le contournement des restrictions commerciales existantes par le biais de pays tiers, ont indiqué les sources, après que l'UE a identifié la Chine, la Turquie, les Emirats arabes unis ainsi que des pays d'Asie centrale et du Caucase comme des coupables potentiels. Sept entreprises chinoises feraient l'objet d'un gel de leurs avoirs en Europe, ont déclaré des diplomates au fait du dossier. Le Financial Times a rapporté plus tôt que les entreprises concerncées sont 3HC Semiconductors et King-Pai Technology, basées en Chine continentale, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry et Alpha Trading Investments, basées à Hong Kong. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine exhortait l'UE à éviter de s'engager sur la "mauvaise voie", sinon elle prendrait des mesures fermes afin de protéger ses droits et ses intérêts. "La Chine s'oppose aux actes qui utilisent la coopération sino-russe comme prétexte pour imposer des sanctions illégales ou une juridiction de longue portée contre la Chine", a déclaré Wang Wenbin lors d'une conférence de presse. Un porte-parole de la Commission a confirmé qu'une proposition avait été envoyée aux Etats membres et qu'elle visait à combler les lacunes dans les restrictions commerciales imposées à la Russie, mais il a refusé de donner des détails. (Gabriela Baczynska, avec Jyoti Narayan à Bangalore; version française Nicolas Delame, Jean Terzian et Lina Golovnya)