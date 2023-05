Bruxelles prépare des sanctions contre les entreprises chinoises qui soutiennent l'effort de guerre russe, rapporte le FT

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Union européenne a proposé d'instaurer des sanctions visant les entreprises chinoises accusées de vendre du matériel susceptible d'être utilisé pour des armes pour contribuer ainsi à l'effort de guerre russe, a rapporté dimanche le Financial Times, qui a indiqué avoir pu consulter un document. D'après le journal, plusieurs entreprises chinoises sont ciblées dans un nouveau train de sanctions dont vont débattre cette semaine les pays membres de l'UE. Ces entreprises, a précisé le FT, sont 3HC Semiconductors et King-Pai Technology, basées en Chine continentale, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry et Alpha Trading Investments, basées à Hong Kong. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'exécutif européen. Des sanctions américaines visent déjà certaines entreprises chinoises, dont King-Pai Technology, groupe accusé par Washington de fournir différents secteurs de l'industrie militaire russe. (Rédigé par Jyoti Narayan à Bangalore; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)