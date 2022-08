Bruxelles planche sur une réforme du marché de l'énergie face à la flambée des prix

par Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne prépare des mesures d'urgence pour intervenir sur son marché de l'énergie alors que la flambée des prix de l'électricité met les Etats membres sous pression.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi que Bruxelles se préparait à intervenir pour que les tarifs du gaz et de l'électricité soient découplés. Elle a indiqué qu'une réforme à plus long terme du marché européen de l'énergie était nécessaire afin que les tarifs de l'électricité intègrent les prix meilleur marché des énergies renouvelables.

Ces derniers mois, les Vingt-Sept ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la manière d'intervenir sur les marchés de l'énergie alors que la baisse des approvisionnements de l'Europe en gaz russe fait grimper les prix de l'électricité.

Mais avec des prix du gaz qui ont été multipliés par 12 depuis l'an dernier et des tarifs de l'électricité qui atteignent chaque jour des records, les Etats membres les plus récalcitrants à une intervention adoucissent désormais leurs positions.

Une source, qui a pu consulter un SMS envoyé par le ministre allemand de l'Economie aux ministres européens de l'Energie, a dit à Reuters que l'Allemagne était disposée à envisager un plafonnement des prix du gaz au niveau européen.

Le chancelier allemand Olaf Scholz doit rencontrer mardi en Allemagne le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

L'Espagne, la Belgique et la Grèce plaident depuis plusieurs mois en faveur d'un plafonnement des prix de l'énergie et ont exhorté Bruxelles à dissocier les prix du gaz et de l'électricité.

Une réunion d'urgence des ministres de l'Energie de l'UE est prévue le 9 septembre. Il reste néanmoins à savoir si les mesures d'intervention seraient limitées au court terme.

Dans le système européen actuel, le prix de gros de l'électricité est fixé par le coût de production de la dernière centrale électrique utilisée pour satisfaire la demande.

Ce prix est fréquemment fixé par des centrales à gaz, une situation que des pays comme l'Espagne considèrent comme injuste dans la mesure où ce système revient à vendre de l'énergie renouvelable, bon marché, au même prix que l'énergie plus coûteuse issue des combustibles fossiles.

Selon l'institut Bruegel, les Etats membres de l'UE ont dépensé 280 milliards d'euros l'année dernière pour protéger les consommateurs de la hausse des factures d'énergie.

