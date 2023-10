Bruxelles : L'auteur de la fusillade qui a tué deux Suédois est mort

par Philip Blenkinsop et Benoit Van Overstraeten BRUXELLES (Reuters) - L'auteur de la fusillade qui a tué deux Suédois et blessé une troisième personne lundi soir à Bruxelles est mort après avoir été atteint par des tirs de la police lors de son arrestation mardi matin, rapportent les médias belges. Il a succombé à ses blessures après avoir été placé en soins intensifs à l'hôpital, ont notamment rapporté la radiotélévision RTBF et le journal Het Laatste Nieuws. Les autorités belges n'ont pas confirmé son décès. Elles avaient auparavant annoncé l'arrestation d'un suspect à Schaerbeek, l'une des communes de Bruxelles. La ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré à la chaîne de télévision VRT que l'arme automatique retrouvée sur la "personne neutralisée" était celle utilisée lors de l'attaque de lundi soir. L'assaillant disant s'appeler Abdesalem Al Guilani s'est revendiqué de l'organisation Etat islamique (EI) dans une vidéo diffusée lundi soir sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un Tunisien de 45 ans. Le niveau d'alerte terroriste a été relevé à son maximum dans la capitale belge. L'attaque est survenue en marge d'une rencontre de football entre la Belgique et la Suède dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2024. Le match, suspendu à la mi-temps pour raisons de sécurité, a finalement été abandonné. Les spectateurs ont été priés d'attendre dans le stade avant d'être évacués plus tard dans la soirée. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a déclaré que l'assaillant avait volontairement pris pour cible des supporters suédois présents à Bruxelles pour ce match de football. L'EI a menacé la Suède cette année après que des exemplaires du Coran ont été brûlés lors de manifestations à Stockholm. LA FRANCE RENFORCE LES CONTRÔLES À LA FRONTIÈRE BELGE Saisi de l'affaire, le parquet fédéral belge, compétent pour les affaires de terrorisme, a fait état en fin de soirée d'un bilan de deux morts et un blessé, un chauffeur de taxi dont le pronostic vital n'est pas engagé. Il n'y a pour l'heure aucun élément indiquant que l'attaque est liée au conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré le parquet fédéral. "Ce soir, nous avons reçu de terribles nouvelles de Bruxelles", a déclaré à Reuters le ministre suédois de la Justice, ajoutant que le gouvernement suédois était en contact avec les autorités belges. Dans des vidéos de l'attaque diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme, vêtu d'un gilet orange et se déplaçant à scooter, ouvrir le feu à une intersection, avec deux premiers tirs, puis trois autres, avant de courir vers un bâtiment et tirer encore à deux reprises. Le suspect effectue ensuite quelques pas en arrière, montrent ces images, avant d'ouvrir le feu une nouvelle fois. Un témoin, cité par la presse belge, dit avoir entendu l'assaillant crier "Allahu Akbar" avant d'ouvrir le feu. Cette fusillade intervient sur fond d'inquiétudes sécuritaires grandissantes dans certains pays d'Europe, dont la France, où jusqu'à 7.000 soldats vont être mobilisés à la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, un enseignant poignardé à mort vendredi à Arras (Pas-de-Calais). En déplacement en Albanie, le président français Emmanuel Macron a déclaré que Bruxelles avait encore été frappée par un "attentat terroriste islamiste". "Notre Europe est bousculée", a-t-il ajouté lors d'une allocution. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mardi matin sur RTL un renforcement de la présence policière à la frontière belge ainsi qu'à Lille, qui doit accueillir dans la soirée un match amical de football entre la France et l'Ecosse. Le groupe auteur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris était en partie installé en Belgique et avait ensuite frappé Bruxelles en mars 2016, faisant 32 morts dans le métro et l'aéroport de la capitale belge. (Reportage Philip Blenkinsop, Bart Meijer, Benoit van Overstraeten, Jan Strupczewski, Tassilo Hummel, Zhifan Liu; rédigé par Jean Terzian, Blandine Hénault, Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)