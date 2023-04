Bruxelles et Paris ont dit à Pékin leur inquiétude sur les droits de l'homme en Chine (von der Leyen)

PEKIN, 6 avril (Reuters) - La France et l'Union européenne (UE) ont exprimé jeudi au président chinois Xi Jinping leur inquiétude sur la forte dégradation de la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier dans la région du Xinjiang qui abrite la population musulmane des Ouïghours, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse. Ursula von der Leyen accompagne depuis mercredi Emmanuel Macron dans sa visite d'Etat en Chine qui doit se poursuivre vendredi. Le président français, qui s'est entretenu plus tôt en tête-à-tête avec Xi Jinping, a plaidé pour une "exigence respectueuse" envers Pékin sur la question des droits de l'homme. (Reportage Laurie Chen, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)