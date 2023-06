Bruxelles autorise sous conditions le rachat de Lagardère par Vivendi

Bruxelles autorise sous conditions le rachat de Lagardère par Vivendi













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a autorisé vendredi le rachat de Lagardère par Vivendi après les concessions acceptées par ce dernier pour répondre aux craintes de l'exécutif européen en matière de concurrence, dans le secteur du livre en particulier. La décision était attendue, Vivendi s'étant notamment engagé à céder la maison d'édition Editis et le magazine Gala, concurrents respectifs de Hachette et de Paris Match, deux filiales de Lagardère. Vivendi a annoncé le 24 avril avoir conclu une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), société de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la vente d'Editis. Dans un communiqué publié vendredi après l'annonce du feu vert de la Commission européenne, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré affirme que, pour sa part, Gala "fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses marques d’intérêt". "Vivendi est confiant de pouvoir finaliser ces deux opérations d’ici la fin octobre", ajoute-t-il. Le rachat de Lagardère doit permettre à Vivendi, déjà propriétaire de Canal Plus, de mettre notamment la main sur Europe 1, le Journal du Dimanche ou encore Paris Match. "La décision de la Commission européenne est une excellente nouvelle pour Vivendi qui va pouvoir mener à bien son projet ambitieux de développement avec le groupe Lagardère", a déclaré Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi. "Ce rapprochement répondra à notre ambition stratégique d’internationalisation de nos activités et à notre volonté d’être un acteur mondial de référence de la culture et du divertissement." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)