Brusque dégradation de la confiance du consommateur en août

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée de façon inattendue au mois d'août, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance calculé par l'organisation patronaleest ressorti à 106,1 contre 114,0 (révisé) en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à 116,0. La composante du jugement des consommateurs sur la situationactuelle s'est établie à 144,8 en août contre 153,0 (chiffre révisé) le mois dernier et celle des anticipations, basée sur les perspectives à court terme de revenus, des affaires et des conditions du marché du travail, a chuté à 80,2 contre 88,0(révisé). Un niveau d'anticipation en dessous de 80,0 signale une récession probable sous un an. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)