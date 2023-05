Bruno Le Maire veut "briser la spirale inflationniste d'ici l'automne"

PARIS, 3 mai (Reuters) - Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré mercredi qu'il allait de nouveau convoquer les distributeurs et industriels la semaine prochaine, alors qu'il ambitionne de briser la spirale inflationniste des prix alimentaires d'ici l'automne.

"Nous allons convoquer distributeurs et industriels dès la semaine prochaine au ministère pour accélérer les négociations commerciales (...) pour que les grands industriels répercutent la baisse des prix de gros", a dit le ministre sur franceinfo. "Nous pouvons casser la spirale d'augmentation des prix alimentaires d'ici l'automne", a-t-il ajouté. L'inflation en France a continué d'accélérer en avril, a 5,9%, contre 5,7% à fin mars, selon les données préliminaires de l'Insee. L'inflation des produits alimentaires a bondi de 15,9% sur un an en mars. Bruno Le Maire par ailleurs déclaré qu'il ne remarquait "pas d'impact significatif" des mouvements sociaux sur la croissance, qui "reste solide". (Rédigé par Kate Entringer)