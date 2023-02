Bruno Le Maire salue les "propositions fortes" de Bruxelles sur les technologies vertes

PARIS, 1er février (Reuters) - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué mercredi les "propositions fortes" de la Commission européenne sur les technologies vertes. L'exécutif européen a présenté plus tôt dans la journée un plan visant à soutenir la transition écologique de l'industrie européenne pour lui permettre de rivaliser avec celle des Etats-Unis dans le domaine des technologies vertes, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Chine. "Nous saluons les propositions fortes de la Commission européenne qui vont dans le sens de ce que demande le président de la République depuis plusieurs semaines", a déclaré Bruno Le Maire auprès de Reuters. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)