Bruno Le Maire s'efforce de rassurer le patronat sur la CVAE

Bruno Le Maire s'efforce de rassurer le patronat sur la CVAE













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a cherché lundi à rassurer les chefs d'entreprise sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) alors que l'annonce du report de sa suppression à 2027 a suscité des inquiétudes du côté des organisations patronales. Le gouvernement avait initialement promis de supprimer la CVAE - un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires - d'ici 2024 avant d'annoncer la semaine dernière sa suppression progressive à la fin 2027. Dans un entretien dimanche au Figaro, le nouveau président du Medef, Patrick Martin, a dénoncé "un coup de canif" de la part du gouvernement, arguant que beaucoup d'entreprises avaient intégré la suppression de la CVAE dans leur "business plan" et qu'elles allaient être "déstabilisées". "Je vois qu'il est inquiet sur la politique fiscale du gouvernement. Il n'y a aucune inquiétude à avoir", a réagi lundi Bruno Le Maire sur France Inter. "Nous avons fait preuve d'une constance remarquable sur la baisse des impôts sur les ménages comme sur les entreprises. Je ne dévierai pas de cette ligne." Mais "on est obligé de tenir compte de la situation des finances publiques", a expliqué Bruno Le Maire. "Si nous allons trop vite dans la baisse des impôts et que nous chargeons la mule du point de vue de la dette et des déficits (...) les taux d'intérêt vont augmenter, les conditions de financement des entreprises seront moins bonnes et donc il y aura moins d'investissements des entreprises et nous serons tous perdants". Le ministre a rappelé que le gouvernement supprimerait l'année prochaine "un milliard d'impôt de production, un milliard de CVAE, pour la supprimer définitivement d'ici à 2027". Le sujet devrait être à l'ordre du jour de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), grand-messe annuelle organisée par le Medef, où interviendra notamment lundi la Première ministre Elisabeth Borne. (Rédigé par Blandine Hénault et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)