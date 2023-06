Bruno Le Maire réitère sa prévision de croissance pour 2023, mais reste "lucide sur l'environnement économique".

Bruno Le Maire réitère sa prévision de croissance pour 2023, mais reste "lucide sur l'environnement économique".













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a réitéré mardi sa prévision annuelle de croissance de 1% de l'économie française, repoussant à fin septembre une potentielle révision, lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques.

"Je maintiens la prévision de croissance", a dit Bruno Le Maire sur France 2, ajoutant qu'il restait "lucide sur l'environnement économique". "Vous avez beaucoup de nos voisins qui sont en récession (...) Nous allons continuer à regarder les choses attentivement. Il y aura une loi de programmation des finances publiques (...) fin septembre. Nous verrons à ce moment là quelle sera notre prévision de croissance". L'Insee, de son côté, tablait dans sa dernière note de conjoncture sur une croissance "hésitante" du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2023 à 0,6%. Le gouvernement a de nouveau repoussé lundi la présentation de son projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2023-2027 à fin septembre. (Rédigé par Bertrand Boucey et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)