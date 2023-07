Bruno Le Maire ravi de la "performance remarquable" de l'économie française au T2

PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a qualifié vendredi la croissance de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre de "performance remarquable" pour l'économie française. "Pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations, par les investissements des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages", a déclaré Bruno Le Maire sur les ondes de la radio RTL. Le ministre a confirmé la prévision de croissance de 1% pour l'économie française en 2023. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)