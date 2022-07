Bruno Le Maire qualifie le rebond du PIB au deuxième trimestre de 'victoire de l'économie française'

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a salué vendredi le rebond plus fort que prévu de la croissance de l'économie française au deuxième trimestre annoncé quelques heures plus tôt par l'Insee.

"C'est une victoire de l'économie française dans des temps difficiles", a-t-il déclaré en soulignant que "cela veut dire que nous ferons les 2,5% de croissance" attendus par le gouvernement en 2022.

"Les fondamentaux de l'économie française sont solides", a-t-il ajouté à l'issue du conseil des ministres.

Selon les premiers résultats publiés vendredi par l'Insee, le produit intérieur brut (PIB) de la France a connu un rebond plus marqué qu'attendu au deuxième trimestre, affichant une hausse de 0,5% sur la période.

A ce niveau, l'acquis de croissance pour 2022, à savoir l'évolution du PIB si l'activité stagnait au cours des deux prochains trimestre, se situait à 2,5% au 30 juin.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)