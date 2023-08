Bruno Le Maire prudent face au ralentissement économique chinois

Bruno Le Maire prudent face au ralentissement économique chinois













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a fait part mardi de sa prudence face au ralentissement économique en Chine et à ses conséquences sur la croissance mondiale et en Europe, lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), grand-messe annuelle organisée par le Medef. "Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe en Chine. Il faut mesurer les conséquences que ça peut avoir sur la croissance en Europe et sur la croissance mondiale", a déclaré le ministre de l'Economie depuis l'hippodrome de Longchamp à Paris, invité par l'organisation patronale. "J'ai confirmé et je confirme le 1% de croissance française en 2023 mais je reste prudent pour les mois à venir parce que nous avons beaucoup d'incertitude internationale, au premier rang desquels, l'incertitude chinoise", a également ajouté Bruno Le Maire. Une salve d'indicateurs économiques pour le mois de juillet a récemment montré que les difficultés s'intensifiaient pour l'économie chinoise, confrontée à une crise immobilière et des pressions déflationnistes. L’économie chinoise a progressé lentement au deuxième trimestre, avec une demande affaiblie dans le pays comme à l’étranger, ce qui a poussé les dirigeants à promettre un soutien politique supplémentaire et les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’année. Plus tôt dans le mois, à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre chinois, Li Qiang, Pékin a annoncé prendre des mesures pour soutenir la consommation, promouvoir l'investissement et permettre à l'économie chinoise d'atteindre son objectif de croissance pour cette année. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)