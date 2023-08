Bruno Le Maire promet une baisse des prix alimentaires en janvier 2024

(Actualisé avec citations supplémentaires, contexte) PARIS, 31 août (Reuters) - Les grands groupes industriels se sont engagés à ouvrir des négociations tarifaires avec les enseignes de distribution en France début septembre, avec pour objectif d'avoir une baisse de prix "dès le mois de janvier 2024", a déclaré jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Les 75 plus grands industriels vont s'engager dès maintenant dans la négociation tarifaire avec les distributeurs, dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre, avec pour objectif d'avoir une baisse de tarif dès le mois de janvier 2024", a déclaré le ministre sur le plateau du journal télévisé de 13H de France 2. "La baisse de prix doit être de 5, de 10, de 15% selon les produits qui sont concernés (...) Les Français ont besoin que ça baisse réellement et que ça baisse concrètement", a-t-il dit. Les industriels et distributeurs vont aussi s'accorder sur "5.000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse", soit plus du double du nombre de références concernées par un précédent accord, a ajouté Bruno Le Maire. "Il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs pour casser cette spirale de l'inflation alimentaire qui pénalise tous nos compatriotes", a souligné le ministre, promettant des contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La pression est forte sur le gouvernement alors que l'inflation a rebondi en août et même accéléré davantage que prévu sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, tarif réglementé de l'électricité et baril de pétrole en tête. Pour les seuls produits alimentaires, la hausse des prix s'élevait le mois dernier à 11,1% sur un an, après 12,7% en juillet. Dans ce contexte, Bruno Le Maire tentait depuis des mois de convaincre les industriels d'ouvrir sans délai les négociations avec les distributeurs pour faire baisser le coût du chariot du consommateur, sans attendre la période normalement dévolue à ces tractations annuelles, qui court du 1er décembre au 1er mars. En juin, le ministre de l'Economie et des Finances avait assuré que 75 grandes entreprises du secteur agroalimentaire s'étaient engagées à baisser les prix d'un millier de produits dès le mois de juillet, mais le gouvernement a depuis reconnu que seule la moitié d'entre elles avaient tenu parole. Certains groupes industriels "ne jouent pas le jeu", a déploré Bruno Le Maire, pointant du doigt Unilever, Nestlé et Pepsico. "Ce sont de très grandes multinationales qui ont fait un peu, mais pas beaucoup. On leur demande de faire beaucoup, c'est l'objectif." "Il faut arrêter aussi les pratiques trompeuses", a poursuivi le ministre. "Quand je vois un produit, un kiri par exemple qui faisait 15 grammes, finalement il fait 14 grammes et c'est le même package et le même prix (...) Nous lutterons contre ces pratiques abusives", a-t-il promis. Reçues mercredi à Bercy, les enseignes de la grande distribution avaient expliqué qu'elles ne pourraient pas baisser leurs prix - hors promotions ponctuelles, limitées dans leur ampleur et leur portée par la loi dite "EGAlim 2" - avant le printemps prochain si les industriels continuaient de refuser d'avancer les négociations annuelles. Mais Bruno Le Maire n'a pas épargné les distributeurs lors de son intervention télévisée, soulignant que certains d'entre eux s'étaient bien gardé de répercuter rapidement les baisses de prix consenties par certains industriels, comme les yaourts Danone ou l'huile Lesieur. "Ça a mis trois mois à être répercuté dans les rayons", a regretté le ministre. "Pendant trois mois, les distributeurs ont gagné de l'argent et le consommateur n'a pas vu cette baisse de prix." "Il était nécessaire de rappeler tout le monde à l'ordre", a-t-il conclu. (Rédigé par Tangi Salaün, Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)