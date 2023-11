Bruno Le Maire "prêt à de nouvelles mesures sur les dépenses publiques" si la croissance est trop faible

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Bruno Le Maire s'est dit prêt jeudi à prendre des mesures complémentaires de réduction des dépenses publiques pour respecter les objectifs de déficit si la croissance économique de la France n'est pas conforme aux prévisions. "Nous sommes prêts à de nouvelles décisions complémentaires en matière de dépenses publiques si le niveau de croissance n'est pas conforme à nos attentes", a dit le ministre de l'Economie, qui s'exprimait en anglais de Paris pour la conférence Reuters NEXT organisée à New York, ajoutant que ces décisions éventuelles étaient déjà prêtes. Le projet de budget du gouvernement pour l'an prochain s'appuie sur une prévision de croissance de 1,4% et une inflation en net recul à 2,6%, avec un déficit public ramené à 4,4% du PIB. Pour un suivi en direct de la conférence, veuillez vous rendre sur la page Reuters NEXT : (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)