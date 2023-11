Bruno Le Maire ne pense pas que la BCE a trop relevé ses taux

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Bruno Le Maire a déclaré jeudi ne pas penser que la Banque centrale européenne (BCE) avait trop relevé ses taux d'intérêt. "Je ne pense pas", a répondu le ministre de l'Economie, qui s'exprimait en anglais de Paris pour la conférence Reuters NEXT organisée à New York, à une question sur le sujet. La BCE a relevé à 10 reprises consécutives ses taux directeurs depuis juillet 2022 pour lutter contre l'inflation avant de procéder à une pause lors de sa dernière réunion. Pour un suivi en direct de la conférence, veuillez vous rendre sur la page Reuters NEXT : (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)