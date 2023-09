Bruno Le Maire demande à TotalEnergies de prolonger le plafonnement du prix du carburant

Crédit photo © Reuters

Paris (Reuters) - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a demandé jeudi au PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, de prolonger le plafonnement du prix du carburant à 1,99 euro par litre au-delà du 31 décembre, tout en écartant la possibilité d'une intervention du gouvernement français. "Je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue de plafonner tous les prix des carburants - diesel, essence - à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement à 1,99 euro de tous les carburants au-delà du 31 décembre 2023", a déclaré Bruno Le Maire au micro de Franceinfo. TotalEnergies a annoncé fin août poursuivre son engagement, mis en place pour la première fois en mars, de plafonner le prix du carburant à 1,99 euro par litre jusqu'à la fin de l'année. "C'est à Patrick Pouyanné de prendre la décision, mais je salue le choix qui a été fait par Total depuis plusieurs mois, et je souhaite encore une fois, je lui fais confiance pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes", a-t-il poursuivi. Bruno Le Maire a écarté la possibilité d'une ristourne du gouvernement, même si le prix du carburant venait à dépasser la barre des 2 euros le litre. "Dépenser 12 milliards d'euros, c'est le coût d'une remise à 20 centimes sur un an pour l'énergie fossile et les carburants, c'est une aberration écologique. Il faut qu'on accélère la transition écologique, pas qu'on la ralentisse en (y) investissant 12 milliards au lieu de les mettre sur les énergies vertes", a déclaré le ministre de l'Economie. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)