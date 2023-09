Bruno Le Maire confirme la taxation des surprofits des sociétés d'autoroutes

Bruno Le Maire confirme la taxation des surprofits des sociétés d'autoroutes













(Actualisé avec réaction d'Eiffage) PARIS, 12 septembre (Reuters) - Bruno Le Maire a confirmé mardi que le gouvernement entendait taxer les surprofits des sociétés d'autoroutes dans le budget 2024. "Je vous confirme que nous mettrons en place une taxation pour éviter les surprofits qui ont été faits par les sociétés d'autoroutes", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur l'antenne de LCI. "Nous sommes en train d'évaluer les modalités", a-t-il ajouté en réponse à une question sur le montant de cette taxe. Dans une déclaration à Reuters, Vinci Autoroutes, filiale de Vinci, s'est étonné des propos du ministre de l'Economie. "Vinci Autoroutes et son président, Pierre Coppey, s'étonnent que le ministre parle de 'surprofits', alors que l'Autorité de régulation des transports, en charge de contrôler la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes, a établi le contraire", a déclaré le concessionnaire d'infrastructures autoroutières. Dans un document publié en juillet, l'Autorité de régulation des transports avait observé une rentabilité des concessions "supérieure aux attentes du marché" sans établir pour autant une "rentabilité manifestement excessive". Dans une déclaration à Reuters, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, filiale d'Eiffage, a refusé de commenter "car nous n'avons pas d'information sur le contenu du projet de taxation et n'avons pas eu communication de l'avis du Conseil d'Etat". En juillet, Philippe Nourry, président des concessions autoroutières d'Eiffage en France, avait déclaré au Figaro être prêt à tout "pour faire respecter le droit et nos contrats" et notamment à "attaquer" l'Etat si nécessaire. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)