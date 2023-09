Bruno Le Maire confirme la taxation des surprofits des sociétés d'autoroutes

PARIS, 12 septembre (Reuters) - Bruno Le Maire a confirmé mardi que le gouvernement entendait taxer les surprofits des sociétés d'autoroutes dans le budget 2024. "Je vous confirme que nous mettrons en place une taxation pour éviter les surprofits qui ont été faits par les sociétés d'autoroutes", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur l'antenne de LCI. "Nous sommes en train d'évaluer les modalités", a-t-il ajouté en réponse à une question sur le montant de cette taxe. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)