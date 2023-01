Bruno Le Maire annonce un projet de loi à venir sur 'l'industrie verte'

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a annoncé mercredi qu'il présenterait "dans les jours prochains" un projet de loi sur "l'industrie verte" en France en complément d'une initiative avec l'Allemagne pour promouvoir la localisation en Europe d'activités répondant aux exigences de lutte contre le changement climatique.

Ce texte "comportera des dispositions fiscales, des dispositions réglementaires, des dispositions législatives pour accélérer la réalisation de sites industriels sur le territoire français, pour inciter à la décarbonation de l'industrie, pour mieux former, pour mieux qualifier (...) et faire en sorte que le changement climatique se traduise par la réindustrialisation verte de la France", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur France Inter, citant la production d'hydrogène, les activités d'électrolyse, les batteries électriques, l'électricité nucléaire et les énergies renouvelables.

L'objectif sera "de raccourcir les délais, simplifier les procédures, pouvoir en quelques mois créer de nouveaux sites industriels", a-t-il insisté en évoquant une "priorité absolue (...) qui vaut pour les décennies à venir".

Bruno Le Maire a dit vouloir décliner cette politique, avec son homologue allemand Robert Habeck, au niveau de l'Union européenne, qui cherche la parade à la loi américaine Inflation Reduction Act (IRA) destinée à encourager l'installation aux Etats-Unis d'activités présentées comme moins nocives pour l'environnement.

"Nous allons porter la même chose (...) au niveau européen avec notamment des aides d'Etat plus importantes, plus rapides, plus simplifiées pour tous ceux qui veulent localiser de l'industrie verte sur le territoire européen", a dit le ministre de l'Economie.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)