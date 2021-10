Brooklyn s'impose face aux Lakers

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

À 15 jours du début de la saison de NBA, les équipes règlent les derniers préparatifs. Et cette nuit, ce sont les Brooklyn Nets qui ont battu largement les Lakers sur leur parquet (123 - 97). Privé des superstars Lebron James ou Russell Westbrook, Los Angeles n'a pas pu lutter contre les Nets portés par un Cam Thomas auteur de 21 points en 22 minutes (7/14). Pourtant, les deux équipes font presque jeu égal lors des deux premiers quarts-temps (57 - 49) pour les Nets). Les Lakers réagissent dans le 3e en se rapprochant (84-81). Mais c'est lors du 4e quart que les Nets s'envolent au score avec un cinglant 39 - 16. Côté français, deux tricolores étaient présents sur le parquet avec Sekou Doumbouya auteur de 11 points en 13 minutes pour Brooklyn. Et enfin pour l'équipe californienne Joël Ayayi, s'est peu montré avec 2 points et 1 passe décisive.

Côté Lakers, Malik Monk termine meilleur scoreur de son équipe avec 15 unités au compteur.